Magdeburg - Das Auto eines Rentners ist am Dienstagnachmittag in der Magdeburger Innenstadt von der Straße abgekommen und auf die Terrasse eines Cafés geraten. Zwei Gäste, die an einem Tisch saßen, wurden verletzt, wie ein Sprecher des Polizeilagezentrums sagte. „Sie kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus, wir wissen nicht, ob sie schwer verletzt sind“, ergänzte der Sprecher. Der Fahrer, ein 70-Jähriger, habe Bremse und Gaspedal verwechselt. Sein Wagen sei in einer Kurve geradeaus weitergefahren und zwischen zwei Säulen am Außenbereich des Lokals am Domplatz stehen geblieben. Der Unfall werde untersucht.