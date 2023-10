Hamburg - Die brennenden Autos im Hamburger Elbtunnel sind gelöscht und die Autobahn 7 in Richtung Süden wieder freigegeben worden. Beide Röhren in den Süden seien nun wieder befahrbar, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle am Donnerstagmittag in Hamburg. In Richtung Norden bleiben die befahrbaren Röhren weiterhin gesperrt. Die Bergungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

In der ersten Röhre des Elbtunnels in Richtung Norden war es der Feuerwehr zufolge am Morgen zu einem Unfall mit drei Autos gekommen. Zwei Wagen seien komplett ausgebrannt. Sechs Menschen wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, 53 Menschen seien zudem von der Feuerwehr betreut worden.