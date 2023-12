Bremen - Ein brennender Autotransporter hat auf der Autobahn 27 bei Bremen für eine Vollsperrung gesorgt. Der Fahrer des Transporters mit mehreren Autos, darunter ein E-Auto, sei in Richtung Hannover unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er habe nahe des Stadtteils Horn-Lehe bemerkt, dass sein Transporter brannte, sei auf den Seitenstreifen gefahren und habe zunächst selber zu löschen versucht. Dann übernahm die Feuerwehr, die Fahrbahn in Richtung Hannover wurde gesperrt. Verletzt wurde niemand, die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Der Verkehr staute sich am Morgen angesichts der Sperrung bis in die Stadt zurück.