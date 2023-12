Bad Nenndorf - Ein in Brand geratener Laster hat auf der A2 bei Bad Nenndorf im Landkreis Schaumburg für eine stundenlange Sperrung gesorgt. Der mit Dämmplatten beladene Lkw habe aus bisher unbekannten Ursachen während der Fahrt Feuer gefangen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer konnte den Laster noch rechtzeitig auf dem Standstreifen abstellen und sich in Sicherheit bringen. Für die Lösch- und Aufräumarbeiten musste die A2 im Bereich Bad Nenndorf ab dem Samstagabend in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt werden. Erst am Sonntagmorgen konnte die Strecke wieder freigegeben werden.