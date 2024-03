Seelze - Ein brennender Lastwagen auf dem Seitenstreifen hat den Verkehr auf der Autobahn 2 nahe Hannover über Stunden zum Erliegen gebracht. Der 46 Jahre alte Lastwagenfahrer habe am frühen Freitagmorgen zwischen den Abfahrten Wunstorf-Luthe und Garbsen Süd Funkenschlag an seinem Transporter und einen Druckverlust in der Bordelektronik bemerkt, teilte die Polizei mit. Er stoppte das Gespann auf dem Seitenstreifen, wenig später stand der Containeraufbau in Flammen. Geladen hatte der Transporter auch Gefahrgut - nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich unter anderem um Säure. Der Fahrer, der den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen versuchte, blieb unverletzt.

Das Gefahrgut musste nach Polizeiangaben ab- und umgeladen werden, der Gefahrguttransport war zudem nicht ausreichend gekennzeichnet. Laut Feuerwehr Seelze kam es zu keiner Luftverunreinigung. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus, die Ermittlungen dauern jedoch an. Der vom Feuer verursachte Schaden stand zunächst nicht fest.

Wegen des Feuerwehreinsatzes musste die Autobahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, in Richtung Dortmund jedoch nur kurz. Die Sperrung in Richtung Berlin dauerte zunächst an, der Verkehr wurde an der Abfahrt Wunstorf-Luthe abgeleitet.