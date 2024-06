Magdeburg - In der Nacht zum Sonntag ist das Führerhaus eines Lkw in Magdeburg in Flammen gestanden. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte, dass auslaufende Betriebsstoffe in die Kanalisation gerieten, wie sie am Sonntagmorgen mitteilte. Danach entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Zur Ursache des Feuers werde noch ermittelt.