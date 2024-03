Bad Frankenhausen - Ein Feuer hat einen geparkten Transporter im Kyffhäuserkreis und Teile eines Wohnhauses zerstört. Verletzte habe es nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage. Das Feuer am Transporter sei in der Nacht zum Montag in Udersleben, einem Ortsteil von Bad Frankenhausen ausgebrochen. Der Transporter brannte vollständig aus. Die Fassade des Wohnhauses und Teile des Dachs seien ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden.

Am Haus, neben dem der Transporter abgestellt war, entstand laut Polizeisprecher ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens am Fahrzeug schätzt die Polizei auf etwa 35.000 Euro. Es sei bislang nicht klar, ob ein technischer Defekt das Feuer verursacht hatte, oder ob möglicherweise Brandstiftung dahinter steckt.