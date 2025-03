Glück im Unglück hatte ein älteres Ehepaar: In der Nacht hat es einen Brand an seinem Haus selbst bemerkt und konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Meppen - In der Nacht hat in Meppen ein Einfamilienhaus gebrannt. Die beiden Bewohner konnten sich zuvor selbst in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte. Die 85-jährige Frau habe aufgrund eines Stromausfalls festgestellt, dass ein angrenzender Schuppen in Flammen stand. Sie und ihr 94 Jahre alter Ehemann verließen daraufhin das Haus und verständigten mit Hilfe der Nachbarn die Feuerwehr.

Das Paar blieb unverletzt. Ihr Haus brannte fast vollständig aus, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 600.000 Euro. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bisher nicht klar. Die Polizei ermittelt.