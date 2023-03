Heidelberg - Im 30. Jahr seines Bestehens erhält die Schweizer Schriftstellerin Yael Inokai den mit 10.000 Euro dotierten Clemens-Brentano-Preis für Literatur der Stadt Heidelberg. In ihrem Roman „Ein simpler Eingriff“ erschaffe die Autorin mit so präziser wie evokativer Sprache eine klaustrophobe Atmosphäre - und eröffne zugleich weite Assoziationsräume, befand die Jury laut Mitteilung vom Freitag. „Die Tradition literarischer Dystopien aufgreifend, lässt „Ein simpler Eingriff“ am Ende eine Utopie weiblicher Solidarität aufscheinen.“ Inokai, die in Berlin lebt, soll die Auszeichnung am 12. Juli im Palais Prinz Carl in Heidelberg verliehen werden.

Der Heidelberger Clemens-Brentano-Preis wird seit 1993 jährlich im Wechsel in den Sparten Erzählung, Essay, Roman und Lyrik an deutschsprachige Autorinnen und Autoren vergeben, die schon mit ihren Erstlingswerken die Aufmerksamkeit der Kritiker und des Lesepublikums auf sich gelenkt haben. Zu den Ausgezeichneten zählen Wolfgang Herrndorf („Tschick“) und Clemens Meyer („Als wir träumten“).