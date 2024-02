Potsdam - Nach der Whatsapp-Affäre ist der CDU-Landtagsabgeordnete Steeven Bretz als Nachfolger von Frank Bommert an die Spitze des Wirtschaftsausschusses im Landtag gerückt. Die Mehrheit der Abgeordneten in dem Gremium wählte ihn am Mittwoch zum neuen Vorsitzenden. Bretz ist auch Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion.

Der Vizefraktionschef der Landtags-CDU, Bommert, war wegen der Affäre um einen Whatsapp-Post gegen Mitglieder der Bundesregierung vom Vorsitz des Wirtschaftsausschusses zurückgetreten. Im Januar hatte er in einer Whatsapp-Statusmeldung geschrieben, Gott habe seinen Lieblingsrockstar Tina Turner, seine Lieblingsskifahrerin Rosi Mittermaier und seinen Lieblingsfußballer Franz Beckenbauer zu sich gerufen - und weiter: „Meine Lieblingspolitiker sind Robert Habeck, Annalena Baerbock und Ricarda Lang. Ach und Olaf Scholz.“

Zunächst hatte Bommert bestritten, dies verfasst zu haben, es später aber zugegeben. Die Veröffentlichung bezeichnete er als Fehler und bat um Entschuldigung. Die Brandenburger CDU, deren stellvertretender Vorsitzender Bommert ist, hatte ihm einen Verweis erteilt.