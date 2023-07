Potsdam - Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, ist für seinen Einsatz im Kampf gegen große Waldbrände in Brandenburg geehrt worden. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) überreichte dem General am Donnerstag in Potsdam die brandenburgische Waldbrandmedaille.

Im vergangenen Jahr hatte Breuer bei Großwaldbränden in Brandenburg maßgeblichen Anteil an der Steuerung der Hilfseinsätze der Bundeswehr. Er war zunächst Leiter des Aufbaustabes des Territorialen Führungskommandos und späterer Befehlshaber.

Brandenburg ist mit ausgedehnten Kiefernwäldern, geringem Niederschlag und leichten Sandböden laut dem Landesbetrieb Forst bundesweit das Land mit der höchsten Waldbrandgefährdung. Nirgendwo sonst in Deutschland gab es im vergangenen Jahr so viele Waldbrände wie in Brandenburg.

Weil Tausende Frauen und Männer von Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei und Bundeswehr sowie freiwillige Helfer in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Elbe-Elster und Dahme-Spreewald im Einsatz gegen Brände waren, vergibt Woidke die Medaille „Waldbrände 2022“. Etwa 1000 Medaillen und Urkunden sind nach Angaben der Staatskanzlei in den vergangenen Monaten bereits in den Kommunen überreicht worden.