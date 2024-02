Brief mit unbekanntem Pulver: Frau vorsorglich in Klinik

Gotha - Eine 61 Jahre alte Mitarbeiterin einer Gästeinformation in Gotha hat am Donnerstagvormittag einen anonymen Brief mit einer unbekannten, pulverförmigen Substanz geöffnet. Die Frau kam danach vorsorglich in ein Krankenhaus, wie die Polizei Gotha am Donnerstag mitteilte.

Das Pulver in dem Brief wird demnach im Labor untersucht. Feuerwehr, Polizei, Spezialkräfte des Landeskriminalamtes und das Gesundheitsamt waren vor Ort. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.