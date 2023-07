Hoyerswerda - Mit mehreren Veranstaltungen in Hoyerswerda wird in dieser Woche an die Schriftstellerin Brigitte Reimann (1933 - 1973) erinnert. Die Autorin, die von 1960 bis 1968 in der Stadt lebte und arbeitete, wäre am 21. Juli 90 Jahre alt geworden. Bei einem geführten Spaziergang durch Hoyerswerda sind am Freitag Texte von ihr an verschiedenen Stationen zu hören, wie die Stadtbibliothek mitteilt. Für den Abend von Reimanns Geburtstag ist dort eine szenische Lesung aus ihrem Roman „Die Geschwister“ geplant, der in diesem Jahr erstmals in ungekürzter Fassung herauskam.

Die Neuerscheinung basiert auf der in großen Teilen überlieferten Originalniederschrift, die 2022 überraschend in Hoyerswerda aufgetaucht war. Im Keller des Hauses, wo Brigitte Reimann fast neun Jahre wohnte, wurden bei Beräumungsarbeiten allerlei Schriftstücke entdeckt, darunter fünf handgeschriebene Kapitel und ein unvollständiges maschinengeschriebenes Manuskript der „Geschwister“.

In der seit 2003 nach Reimann benannten Bibliothek ist bereits ab diesem Donnerstag eine Ausstellung über das einstige Arbeits- und Erholungsheim für Schriftsteller in Petzow zu sehen. Die Villa war ein gefragter Schreibort und ein beliebtes Refugium für Autoren, wo sich auch Brigitte Reimann mehrfach aufhielt.