Zwei junge Männer streiten sich in einem Geschäft, einer von ihnen ist offensichtlich bewaffnet. Die Polizei greift ein - und findet tatsächlich eine Waffe.

Braunschweig - Eine brisante Einsatzlage mit einem Bewaffneten in einem Geschäft der Braunschweiger Innenstadt hat die Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen hätten am Montag einen jungen Mann mit Schusswaffe gemeldet, der sich mit einem anderen Mann geprügelt habe, teilte die Polizei mit. Er soll eine Schusswaffe im Hosenbund getragen haben. Funkstreifenbesatzungen trafen wenig später zunächst einen 20-Jährigen am Eingang des Geschäfts an. Die Beamten fixierten ihn. Der Bewaffnete sollte noch im Geschäft sein.

Im Laden trafen die Beamten den jungen Mann mit der Waffe - und einem Begleiter. Die Polizisten fesselten und durchsuchten den 19-Jährigen und den 17-Jährigen, im Hosenbund des Älteren fanden sie eine Schusswaffe. Es handelte sich um eine schwarze Softair-Pistole, die sichergestellt wurde.

Anzeigen wegen Körperverletzung und Waffenverstoß

Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Er muss sich wiederum wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Alle Beteiligten wurden schließlich entlassen.