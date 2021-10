erstausgabe Harry Potter verkauft "Harry-Potter"-Buch: seltene Erstausgabe versteigert



Sein Name ist einer der berühmtesten in der Literatur-Welt: Harry Potter. Doch dieser ist nicht nur in Hogwarts beheimatet, sondern auch in Waterlooville in England. Dort lebt der Namensvetter des Zauberlehrlings - als Mensch aus Fleisch und Blut. Und wie nun bekannt wurde, kann sich Potter über einen mächtigen Geldsegen freuen. Er besaß nämlich ein besonderes Buch-Exemplar der Reihe.