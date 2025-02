Bronzeskulpturen zieren oft Friedhöfe oder Gräber in Berlin. Mehrere solcher Kunstwerke sind in den zurückliegenden Wochen und Monaten gestohlen worden.

Berlin - Mehrere Bronzeskulpturen und eine Kirchenglocke sind in Berlin gestohlen worden. Insgesamt handelt sich um fünf Skulpturen und eine Glocke, die in den vergangenen Wochen und Monaten verschwanden, wie die Polizei Berlin mitteilte. Die Beamten suchen nun Menschen, die Hinweise zum Verschwinden der Kunstwerke geben können.

Bei den Skulpturen handelt es sich um die „Trauernde“ (Friedhof in Berlin-Wannsee), „Ernst Thälmann“ (Berlin-Niederschönhausen), „Ruhendes/trauerndes Mädchen“ (Friedhof in Berlin-Niederschönhausen), die „Liegende“ (Friedhof in Berlin-Reinickendorf) und „Knabe mit Tintenfisch“ (Berlin-Tempelhof). Die Glocke aus Bronze war am Friedhof Heiligensee außerhalb der Kapelle an einer Holzvorrichtung festgemacht.