Nach der Sperrung der Ringbahnbrücke staut sich der Verkehr in der Gegend. Die Berliner Handwerkskammer drängt auf eine schnelle Lösung für Betriebe.

Berlin - Die Handwerkskammer Berlin drängt auf eine schnelle Lösung für das Verkehrschaos nach der Sperrung der Ringbahnbrücke. „Die Nerven liegen blank, zurecht“, sagte Hauptgeschäftsführer Jürgen Wittke in der RBB-Abendschau. Es müsse schnell unbürokratische Lösungen geben, Handwerker könnten die Gegend nicht umfahren. Er forderte kurzfristige Sonderregelungen für diejenigen, die in die von viel Verkehr betroffenen Gebiete fahren müssen.

Die Ringbahnbrücke auf der Stadtautobahn A100 war am Mittwoch kurzfristig vollständig gesperrt worden, sie muss erneuert werden. Grund ist ein Riss im Tragwerk, der sich unerwartet vergrößert hatte. Die Maßnahme führte zum Verkehrsinfarkt am wohl wichtigsten Knotenpunkt in der Region.