Ihr Vater und ihr Bruder sollen eine 16-Jährige aus Erfurt entführt haben. Ihr Ziel: eine Zwangsheirat in Syrien. Der 19-Jährigen ist nun in Untersuchungshaft. Wie geht es mit dem Vater weiter?

Erfurt - Nach der mutmaßlichen Entführung einer 16-Jährigen aus Erfurt ist der Bruder des Mädchens in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen den 19-Jährigen sei vollstreckt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der 46-jährige Vater sei noch in Tschechien und wahrscheinlich dort einem Haftrichter vorgeführt worden. Genauere Informationen lägen nicht vor. Zum Aufenthaltsort des Mädchens machte der Sprecher keine Angaben.

Die beiden Männer sollen vorgehabt haben, die 16-Jährige aus Erfurt nach Syrien zu bringen und sie dort gegen ihren Willen zu verheiraten. Die Vorwürfe lauten Freiheitsberaubung in Tateinheit mit versuchter Zwangsheirat.

Sie sollen das Mädchen am Freitag entführt haben. Am Sonntag wurden der Vater und seine Tochter in der tschechischen Hauptstadt Prag aufgegriffen. Der Bruder wurde am selben Tag in Erfurt festgenommen.

Der Vorfall erregte auch durch Videos in den sozialen Medien viel Aufsehen. Dort war ein weißer Transporter vor einem Imbiss zu sehen, vor dem Menschen hin- und herliefen. Dann raste das Auto mit halb geöffneter Tür zwischen Straßenbahnen davon. Die Polizei bezog sich in ihrer ersten Mitteilung auf dieses Video.