Halle - Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist Hallescher FC hat sich in der Offensive verstärkt. Wie der Club am Samstag mitteilte, wechselt Flügelspieler Tarsis Bonga an die Saale. Der Bruder von Basketball-Weltmeister Isaac Bonga war zuletzt für den TSV 1860 München aktiv. Dort hatte der 26-Jährige seinen Vertrag am Freitag aufgelöst.

Bonga spielte bereits in der 2. Bundesliga für Bochum und Braunschweig, sammelte vor seiner Zeit in München in Chemnitz und Zwickau Drittligaerfahrung. Bei 1860 kam der gebürtige Rheinländer nur zu wenigen Kurzeinsätzen, stand ab Mitte November gar nicht mehr im Kader.

Halle liegt in der 3. Liga auf Platz 17, zum rettenden 16. Rang fehlen bei einem absolvierten Spiel weniger allerdings nur zwei Punkte. Der Club hatte bereits angekündigt, sich im Winter verstärken zu wollen. Gesucht ist vor allem ein Innenverteidiger.