Magdeburg - Ein Rekordsieg mit dem 4:0 gegen Arminia Bielefeld zum Abschluss, insgesamt ein elfter Platz und der souveräne Klassenerhalt: Der 1. FC Magdeburg hat zwar nicht ganz die „sorgenfreie Saison“ gespielt, die sich Sportdirektor Otmar Schork vor dem ersten Spieltag gewünscht hatte, letztlich aber doch historisches erreicht. Erstmals in der Vereinsgeschichte wird der FCM zwei Saisons nacheinander in der 2. Bundesliga spielen und in der kommenden DFB-Pokal-Saison zum ersten Mal überhaupt im Profitopf vertreten sein.

„Wir haben zwei verschiedene Saisonhälften von der Punktanzahl her. Wir waren in der Rückrunde stabil, haben unsere Torchancen verwertet und konstant gepunktet, weil wir mit Daniel Heber und Jamie Lawrence die Standards besser verteidigt und die individuellen Fehler abgestellt haben“, analysierte Trainer Christian Titz die Saison. In der Tat stehen den nur 17 Punkten bei minus dreizehn Treffern Tordifferenz aus der Hinrunde deutlich bessere 26 Punkte bei einer Tordifferenz von plus sechs aus der Rückrunde gegenüber.

„Ich finde aber, dass wir auch in die Vorrunde gut reingestartet sind. Es gab aber drei Facetten, die uns gerade am Anfang weh getan haben: Wir hatten viele kranke Spieler, wir hatten die Standardsituationen und die individuellen Fehler - und ich kann problemlos fünf Spiele mit VAR-Entscheidungen aufzählen, wenn die anders ausgehen, würde es eine andere Bewertung geben“, blickte Titz auf die Hinrunde zurück. „Wir haben uns in dieser Saison brutal stabilisiert“, sagte auch Amara Condé nach seinem Doppelpack im letzten Saisonspiel gegen Bielefeld.

Insgesamt acht Spieler aus dem Kader wurden vor dem letzten Heimspiel verabschiedet, darunter Kai Brünker und Alexander Bittroff. „Das ist schade, weil wir in der Saison noch mal enger zusammengewachsen sind. Gerade Kai, ein Wahnsinnsmensch, oder auch Alex - aber du kannst jeden aufzählen“, bedauert Mannschaftskapitän Condé die Abgänge. Brünker, der mit dem Tod seines Vaters einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften hatte, fand den Abschied „schon traurig. Drei wunderschöne Jahre hier gehabt, mit Höhen und Tiefen. Wenn man den Support von den Rängen spürt und sie deinen Namen rufen, das ist einfach Wahnsinn. Ich wäre gern geblieben.“

Weitere Abgänge neben den bereits bestätigten sind möglich, so werden etwa Magdeburgs erfolgreichstem Torschützen Moritz Kwarteng Wechselabsichten nachgesagt - und auch Torwart Noah Kruth, der im letzten Saisonspiel sein Zweitligadebüt feierte, wollte sich nicht auf einen Verbleib festlegen. „Wenn ich in Magdeburg eine gute Perspektive kriege, würde ich gern in Magdeburg bleiben“, sagte der 19 Jahre alte Torwart der Elbestädter. „Ich werde mit meinem Berater und dem Verein sprechen und dann wird man sehen.“

Nachdem der FCM mit einem Kader von 34 Spielern die abgelaufene Saison bestritten hat, wird der Kader auch für die neue Saison „eine ausgewogene Größe“ (Titz) haben. Bereits am 21. Juni bittet der Trainer wieder zum Trainingsauftakt, um dann knapp fünfeinhalb Wochen Vorbereitungszeit zu haben. Dann gilt es auch, ein Mannschaftsgefüge zu bauen, über das Titz am Saisonende wieder sagen kann: „Der Zusammenhalt als Team und die Bereitschaft, gemeinsam Fußball spielen zu wollen, macht mich stolz. Du siehst es als Trainer gern, dass du so ein intaktes Zusammenleben hast.“