Dresden - Zehn Monate nach einer brutalen Attacke auf einen jungen Mann in Dresden ist ein 22-Jähriger unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft. Er soll den 26-Jährigen zusammen mit mindestens drei Begleitern im Dezember 2022 auf einer Straße unweit des Stadtzentrums zusammengeschlagen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden am Montag mitteilten. Demnach wurde der Mann am vergangenen Freitag festgenommen und steht unter dem Verdacht des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung.

Ihm wird vorgeworfen, den 26-Jährigen mit Fäusten auf den Kopf geschlagen zu haben, bis er zu Boden ging. Danach sollen er und Andere weiter auf ihn eingeschlagen und -getreten haben, bis der am Boden Liegende das Bewusstsein verlor. Dann hätten die mutmaßlichen Mittäter dessen Taschen durchsucht, ihm unter anderem Geldbörse und Handy gestohlen. Auch gegen einen 17- und einen 19-Jährigen werde in dem Fall ermittelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der 22-Jährige soll den Geschädigten mehrfach mit beschuhtem Fuß heftig gegen den Kopf getreten und somit dessen Tod in Kauf genommen haben, hieß es. Der 26-Jährige musste wegen schwerer Kopfverletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Er sei ein Zufallsopfer gewesen, „war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort“, sagte der Staatsanwalt. Der Tatverdächtige habe bisher keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht.