Brutales Foul an Mateta: Referee pfeift Bayern gegen Bayer

München - Zuletzt stand Michael Oliver beim brutalen Foul an Jean-Philippe Mateta im Blickpunkt, nun pfeift der Engländer den deutschen Gipfel in der Champions League. Wie die Europäische Fußball-Union bekanntgab, leitet der 40 Jahre alte Schiedsrichter am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) das Achtefinal-Hinspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen.

Zuletzt war Oliver im FA Cup beim Spiel von Crystal Palace gegen den FC Millwall im Einsatz, als der frühere Mainzer Mateta brutal gefoult worden war. Millwall-Keeper Liam Roberts hatte den 27-jährigen Franzosen bei einem misslungenen Rettungsversuch mit den Stollen seines linken Schuhs seitlich am Kopf getroffen. Die Risswunde am Ohr war mit 25 Stichen genäht worden.

Oliver hatte Roberts für das Foul zunächst nicht einmal die Gelbe Karte gezeigt. Erst nach Einsatz des Videobeweises revidierte er seine Entscheidung und schickte den Torhüter mit Rot vom Feld, nachdem er sich die Szene auch auf dem Bildschirm angeschaut hatte.