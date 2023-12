Berlin - Rund 500 Beschäftigte der Berliner Stadtreinigung (BSR) sind am Neujahrstag im Einsatz, um die Hauptstadt nach Silvester wieder aufzuräumen. Für den Spezialeinsatz stehen etwa 180 Fahrzeuge wie Kehrmaschinen und Sammeltransporter bereit, wie die BSR am Freitag mitteilte.

Die Aufräumarbeiten sind vor allem an stark besuchten Orten der Stadt geplant, unter anderem im Bereich rund um die Silvesterparty am Brandenburger Tor und auf der Neujahrslaufstrecke in der Straße Unter den Linden. Weitere Schwerpunkte seien Kurfürstendamm, Schönhauser Allee und Hermannplatz. Am 2. Januar werde dann das übrige Stadtgebiet im Rahmen der regulären Stadtreinigung vom Silvesterabfall befreit.

Am Neujahrstag 2023 sammelte die BSR nach eigenen Angaben rund 520 Kubikmeter Müll ein. Vor allem Feuerwerksbatterien, Böller- und Raketenreste sowie Flaschen, Becher und Einwegverpackungen seien entfernt worden.

Auch in diesem Jahr erwartet die BSR wieder viel Silvesterabfall - und viele Feuerwerksbatterien. Diese seien jedoch zu groß für die Saugschächte der Kehrmaschinen und müssten daher per Hand eingesammelt werden. „Wer den BSR-Beschäftigten die Arbeit etwas erleichtern möchte, sollte deshalb ausgebrannte Feuerwerksbatterien selbst separat entsorgen“, so die BSR laut Mitteilung. Auch leere Flaschen sollten wegen der Verletzungsgefahr nicht auf den Straßen stehen gelassen werden.