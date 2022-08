BSV-Handballerinnen gewinnen Test gegen Handball-Luchse

Buxtehude - Den Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV ist im Testspiel gegen Absteiger Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten ein 26:22 (15:11)-Erfolg gelungen. Isabelle Dölle war mit fünf Treffern beste Werferin im Team von Trainer Dirk Leun, das am Mittwochabend in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich gegen den Zweitligisten sogar in Rückstand (19:20) geraten war.

Auf Seiten der „Luchse“ ragte Hanne Nilsen Morlandsto mit sieben Toren, darunter waren vier verwandelte Siebenmeter, heraus. Am kommenden Wochenende stehen für den BSV beim Turnier in Bensheim die nächsten Testspiele auf dem Programm.