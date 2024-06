Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist neu auf der politischen Bühne. Die Partei hat in Brandenburg etwa 40 Mitglieder. Und will mit 30 Kandidatinnen und Kandidaten in die Landtagswahl ziehen.

Potsdam - Für das Bündnis Sahra Wagenknecht zieht der Landeschef Robert Crumbach als Spitzenkandidat in die brandenburgische Landtagswahl im September. Ein Parteitag wählte den 61-jährigen Arbeitsrichter am Samstag an die Spitze der Landesliste. Er erhielt 24 von 28 gültigen Stimmen. Es gab drei Nein-Stimmen und eine Enthaltung.

Crumbach war im Mai in Schwedt zum Landesvorsitzenden der neuen Partei gewählt worden. Seine Bewerbungsrede hielt er extrem kurz: „Ich bin der Robert, ich bin aus Potsdam, ich bin 61 Jahre alt, habe zwei wundervolle Kinder, bin von Beruf Arbeitsrichter. Und so ein bisschen habt ihr mich auch schon kennengelernt in Schwedt beziehungsweise heute morgen. Und deswegen soll's das für mich an dieser Stelle sein.“

Die Wahlversammlung mit 29 stimmberechtigten Mitgliedern beschloss, 30 Plätze auf der Landesliste zu besetzen. Der Landesverband hat insgesamt nach Parteiangaben etwa 40 Mitglieder. Der Landtag in Potsdam hat derzeit 88 Abgeordnete. Das BSW erhielt bei der Europawahl 13,8 Prozent der Stimmen.

Die ehemalige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hatte das BSW im Januar gegründet.