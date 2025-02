Das BSW tritt zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl an. Die Frage nach Folgen für die Brandenburger Koalition sieht Landeschef Crumbach gelassen.

Potsdam - Brandenburgs BSW-Landeschef Robert Crumbach erwartet „überhaupt keine“ negativen Folgen für die Koalition mit der SPD bei einem Verfehlen der Fünf-Prozent-Hürde im Bundestag. „Wir haben im September ein Wahlergebnis bekommen und das ist der Auftrag“, sagte Crumbach der Deutschen Presse-Agentur. „Unser Auftrag ist, das Land gut zu regieren, das werden wir machen.“ Mit Blick auf das Abschneiden seiner Partei bei der Bundestagswahl sagte er: „So oder so ist das ein sehr gutes Ergebnis.“ Das BSW kam nach einem Zwischenstand der Auszählung auf fast 11 Prozent der Zweitstimmen in Brandenburg. Bundesweit war zunächst offen, ob das BSW mehr als fünf Prozent hat. Die Partei, die erstmals bei der Bundestagswahl antrat, regiert seit Dezember mit der SPD in Brandenburg.