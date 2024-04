Katja Wolf, Oberbürgermeisterin von Eisenach, stellt eine Kampagne des Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) für die Landtagswahl am 1. September in Thüringen vor.

Erfurt - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) tritt in Thüringen nach eigenen Angaben mit mehr als 90 eigenen Kandidatinnen und Kandidaten bei den Kommunalwahlen an. Demnach sei die neue Partei in vier Landkreisen sowie mit fünf Stadtrats- und Bürgermeisterkandidaturen dabei, wie BSW Thüringen am Freitag in Erfurt mitteilte.

In 13 von 17 Landkreisen wählen die Thüringer am 26. Mai ihre Landräte und in allen fünf kreisfreien Städten die Oberbürgermeister neu. Gewählt werden am 26. Mai auch flächendeckend die Gemeinde- und Stadträte. Auch Bürgermeister und Ortsteil- oder Ortschaftsbürgermeisterwahlen stehen vielerorts an.

Der Thüringer BSW-Landesverband wurde erst Mitte März gegründet. An der Spitze stehen Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf und der Unternehmer Steffen Schütz. Auf einem Landesparteitag Anfang Juni soll eine Liste für die Landtagswahl aufgestellt werden. Der Landtag wird in Thüringen am 1. September gewählt.