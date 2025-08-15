Das Bündnis Sahra Wagenknecht baut seine Strukturen in Sachsen aus. Im September soll auch ein neuer Landesvorstand gewählt werden. Parteichefin Sabine Zimmermann tritt nicht mehr an.

Dresden/Bautzen - Beim Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Sachsen kündigt sich ein Führungswechsel an. Beim Landesparteitag in Bautzen am 13. September möchte Parteichefin Sabine Zimmermann den Staffelstab weitergeben und die Doppelspitze verlassen. Sie tritt nicht mehr an. Einen entsprechenden Bericht der Chemnitzer „Freien Presse“ bestätigte die 64-Jährige. Das sei von Anfang an so geplant gewesen, betonte sie. Co-Vorsitzender ist Jörg Scheibe.

Als Nachfolger Zimmermanns wird Parteivize Ronny Kupke gehandelt. Die bisherige Vorsitzende möchte sich auf ihre Arbeit als BSW-Fraktionschefin im Landtag konzentrieren.

Nach Angaben des BSW baut die Partei derzeit auch in Sachsen ihre Strukturen aus. „Wir sind dabei, Kreisverbände zu gründen und weiter Mitglieder aufzunehmen. Uns liegen noch rund 1.000 Anträge vor. Die sollen bis Jahresende abgearbeitet sein“, hatte Zimmermann unlängst mitgeteilt. Momentan kommt das BSW im Freistaat auf knapp 200 Mitglieder.