Die Bundestagswahl soll vorgezogen werden. Dafür müssen die Parteien ihre Landeslisten aufstellen. Heute erfolgt das beim BSW in Sachsen-Anhalt. Wer soll ganz oben stehen?

Halberstadt - Das Bündnis Sahra Wagenknecht will heute seine Landesliste zur Bundestagswahl in Sachsen-Anhalt aufstellen. Spitzenkandidat soll der Publizist Michael Lüders werden. Lüders gehört dem erweiterten Parteivorstand an. Er war einst Autor für die Wochenzeitung „Die Zeit“ und arbeitet unter anderem als Politikberater und Publizist.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat nach eigenen Angaben in Sachsen-Anhalt derzeit etwa 60 Mitglieder. Der Landesverband wurde im September gegründet.