Mögliche Wahlpanne: Wurden Zweitstimmen für das BSW falsch zugeordnet? In einem Wahlkreis in Niedersachsen wird das geprüft.

Hannover - Das Ergebnis des BSW bei der Bundestagswahl könnte in einem Wahlkreis in Niedersachsen nachträglich korrigiert werden. Wie die Landeswahlleitung auf Anfrage mitteilte, erfolgt in einem Wahlbezirk in Delmenhorst eine Nachzählung wegen möglicher Unregelmäßigkeiten.

„Hintergrund ist die Vermutung, dass in der Schnellmeldung am Wahlabend Zweitstimmen beim Bündnis Deutschland erfasst wurden, die auf das BSW entfallen sind“, hieß es. Das Ergebnis im Wahlkreis Delmenhorst-Wesermarsch-Oldenburg-Land könnte daher berichtigt werden. „Betroffen scheint hierbei allerdings nur ein Wahlbezirk zu sein, weshalb das Ausmaß sehr gering ist“, ordnete die Landeswahlleitung den Vorgang ein.

Auch in Nordrhein-Westfalen könnte es Fehler zum Nachteil des BSW gegeben haben. Die dortige Landeswahlleitung hat die Wahlleiter in 64 Wahlkreisen gebeten, bei der laufenden Überprüfung des vorläufigen Ergebnisses „ein besonderes Augenmerk auf die Stimmenverteilung des BSW zu legen“ und diese bei Unregelmäßigkeiten einer erneuten Prüfung zu unterziehen.

Das BSW hatte den Einzug in den Bundestag mit 4,97 Prozent der Zweitstimmen knapp verpasst.