Dresden - Die traditionelle Sommerleseaktion in sächsischen Bibliotheken verbucht mit fast 10.000 Jugendlichen einen Erfolg. Damit beteiligten sich 1500 Jugendliche oder 18 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Sächsische Bibliotheksverband am Freitag in Dresden mitteilte. Knapp die Hälfte aller Teilnehmer war erstmals dabei.

Die Leserschaft bei Jungen und Mädchen, jungen Frauen und Männern sei gleich stark gestiegen, das gilt auch für den Anteil von Jugendlichen aus Förderschulen. Das zeige, der Buchsommer komme an und fördere das Lesen, sagte Aline Fiedler, Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen im Deutschen Bibliotheksverband.

Am Buchsommer Sachsen beteiligten sich diesmal 120 Einrichtungen landesweit. Die Jugendlichen kürten zudem aus etwa 50 von einer Jury vorausgewählten Titeln das Buch „Wir holen uns die Nacht zurück“ der Berliner Autorin Nora Hoch zum spannendsten Jugendroman - mit einer Quote von 24 Prozent.