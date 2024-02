Buckow - Der Buckower Verein Buckowina startet am Montag ein Jahresprogramm in Gedenken an die jüdische Lyrikerin Selma Merbaum. Bei dem Programm sollen nach Angaben des Vereins junge ukrainische Autoren in einem kulturellen Austauschprogramm auf junge Autoren aus Brandenburg treffen. Die Zusammenarbeit soll unter anderem in Form von hybriden Lesungen und Konzerten auf die Bühne gebracht werden. Dabei geht es vorrangig um Themen wie Krieg, Flucht und Diskriminierungserfahrungen.

Merbaum war im Alter von 18 Jahren von den Nazis getötet worden. Am 5. Februar 2024 wäre Merbaum 100 Jahre alt geworden, erklärte eine Sprecherin des Vereins.