Der Seehafen von Cuxhaven gilt als sehr wichtig für die Windenergie. Das soll auch in Zukunft so bleiben.

Bund beteiligt sich an Hafen-Erweiterung in Cuxhaven

Cuxhaven - Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung der Hafen-Erweiterung in Cuxhaven. Darüber sei Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) am Freitag informiert worden, wie die Stadtverwaltung am Freitagabend mitteilte. Der Seehafen soll für rund 300 Millionen Euro um drei Liegeplätze erweitert werden. Der Hafen ist vor allem für die Windenergie wichtig: Laut dem Bundesverband Windenergie kommen über Cuxhaven 80 Prozent der benötigten Rotorblätter für Windräder an.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) begrüßte die Zusage des Bundes. Das Land Niedersachsen werde sich mit 100 Millionen Euro an dem Projekt beteiligen. „Die Botschaft, die von dieser Zusage ausgeht ist: Die Küste und unsere Häfen haben eine enorme strategische Bedeutung und ihr Ausbau liegt im nationalen Interesse“, sagte Lies. Die Entscheidung sichere den Ausbau der Windkraft in der Nordsee, die Zukunft des Industriestandorts Deutschland sowie Arbeitsplätze.