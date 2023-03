Berlin/Potsdam - Am 24. Juni dieses Jahres soll es in Deutschland erstmals einen Tag des Bevölkerungsschutzes geben. Zum Start will der Bund in Kooperation mit dem Land Brandenburg eine Veranstaltung im Stadtzentrum von Potsdam organisieren, an der sich unter anderem das Technische Hilfswerk, Hilfsorganisationen, die Feuerwehr, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und die Bundeswehr mit Informationsständen und Aktionen beteiligen. Wie das Bundesinnenministerium am Freitag mitteilte, soll dann ab 2024 jährlich ein bundesweiter Bevölkerungsschutztag gemeinsam von Bund und allen Ländern ausgerichtet werden.

„Der Dialog mit der Bevölkerung ist uns besonders wichtig, denn nur so kann eine gesamtgesellschaftliche Resilienz aufgebaut werden“, sagte der BBK-Präsident, Ralph Tiesler. Der 24. Juni werde den Bevölkerungsschutz mit vielen interaktiven Angeboten erlebbar machen. Es gehe darum, Bürgerinnen und Bürger in ihren Fähigkeiten zu stärken, „sich in Notlagen selbst helfen zu können, bis Hilfe kommt“, sagte Innen-Staatssekretärin Juliane Seifert. Für die Akteure im Bevölkerungsschutz sei der Tag zudem eine gute Gelegenheit, um Nachwuchs zu werben, hieß es aus dem Innenministerium in Potsdam. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte im vergangenen Jahr angekündigt, sie wolle gemeinsam mit den Ländern ab 2023 einen Bevölkerungsschutztag einführen.