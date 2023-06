Dresden - In Sachsen sind nach Verbandsangaben nur sieben Prozent der Bäche und Flüsse in einem ökologisch guten Zustand. Oft seien die Gewässer begradigt, eingetieft und durch hohe Schadstoffeinträge belastet, teilte der Landesverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) am Dienstag mit. Auch eine puffernde Ufervegetation aus Gehölzen sei meist nicht vorhanden. Besonders in Zeiten der Klimakrise seien naturnahe Gewässer, die das Wasser in der Landschaft halten, von großer Bedeutung.

Die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union hat bis zum Jahr 2027 das Ziel, Oberflächengewässer und das Grundwasser in einen guten ökologischen und chemischen Zustand zu versetzen. Der BUND in Sachsen veröffentlichte nun einen kurzen Informationsfilm, der an ausgewählten Beispielen zeige, wie wichtig die Renaturierung von Fließgewässern sei.