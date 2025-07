Ehemalige Goebbels-Villa Bund will Bogensee-Areal vor Abriss bewahren

Verfallen, teuer, historisch: Was wird aus dem Gelände am Bogensee mit der ehemaligen Goebbels-Villa? Der Bund will das Areal vor dem Abriss bewahren, aber eine schnelle Lösung scheint nicht in Sicht.