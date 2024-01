Emden - Für die niedersächsische Nordseeküste besteht am Mittwoch die Gefahr einer Sturmflut. Das Hochwasser am Mittag und am Nachmittag wird an der ostfriesischen Küste voraussichtlich etwa 0,75 Meter höher als das mittlere Hochwasser auflaufen, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg mitteilte. Im Wesergebiet wird der Wasserstand ein bis 1,5 Meter höher als normal ausfallen. Im Elbgebiet soll das Wasser etwa 1,5 Meter höher auflaufen als das mittlere Hochwasser. Die Sturmflutgefahr besteht laut der Behörde bis kurz vor 16.00 Uhr.

An der Nordseeküste spricht das BSH von einer Sturmflut, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen.

Der Sturmflutwarndienst des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) rechnete auch schon für den Abend und die Nacht zum Donnerstag mit höheren Wasserständen an der Küste und der Gefahr einer weiteren Sturmflut.