Berlin - Johannes Wieczorek soll neuer Staatssekretär für Mobilität und Verkehr in Berlin werden. Bisher arbeitet der Spitzenbeamte im Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr, wie Verkehrssenatorin Senatorin Ute Bonde (CDU) am Dienstag mitteilte. Sie bezeichnete Wieczorek als versierten Verkehrsexperten und will seine Ernennung nun dem schwarz-roten Senat vorschlagen. Als Staatssekretär folgt Wieczorek auf Claudia Elif Stutz (CDU), die ihren Rücktritt erklärt hatte, was am Montag bekanntgeworden war. Senatorin Bonde ist selbst erst seit vergangenem Donnerstag im Amt. Ihre Vorgängerin Manja Schreiner (CDU) war Ende April zurückgetreten, weil ihr im Zuge einer Plagiatsaffäre der Doktortitel entzogen wurde.