Dresden - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt erneut nach Dresden. Am 19. April will er auf Einladung der Handwerkskammer Dresden den Handwerksbetrieb Holzbau Lepski GmbH in Dresden besuchen, teilte die Kammer am Freitag mit. Das 2006 gegründete Familienunternehmen werde von Zimmerermeister Ralf Lepski geführt und biete von Hochbau-Großprojekten bis zu Individualmöbeln eine breite Produktpalette an, hieß es. Neben seiner Geschäftsführer-Tätigkeit sei Lepski ehrenamtlich Obermeister der Zimmerer-Innung Dresden sowie Obermeister des Landesinnungsverbandes des Zimmerer- und Holzbaugewerbes für Sachsen. Zuletzt war Scholz Ende Februar in Dresden und hatte dabei unter anderem die Elbe Flugzeugwerke besichtigt.