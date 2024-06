Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will bei einem Sommerfest des Mies-van-der-Rohe-Hauses in Berlin-Lichtenberg am Freitag (19.30 Uhr) das Engagement des Fördervereins ehren. Scholz besucht den 1932 errichteten Bau des Architekten Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) anlässlich des 25. Jubiläums des Fördervereins. Nach einer Führung sind unter anderem Reden des Kanzlers und der Direktorin Wita Noack geplant. Viele Gäste aus Kunst und Politik werden erwartet. In dem ehemaligen Wohngebäude im Bauhaus-Stil finden regelmäßig Ausstellungen statt.