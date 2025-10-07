Bremerhaven - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei einem Besuch in Bremerhaven an einer Sitzung des Bremer Senats teilgenommen. „Ich freue mich sehr, hier zu sein“, sagte er bei der Begrüßung der Senatsmitglieder. Wegen des besonderen Gastes tagte die Landesregierung von Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) in einem mit Blumen geschmücktem Raum mit Blick über das Hafengelände. Merz, der zum Anzug eine blau-lila Krawatte mit kleinen Schildkröten trug, traf den Bremer Senat zum ersten Mal. Auf dem Programm für den hohen Besuch stand neben einem hafenpolitischen Gespräch auch eine Besichtigung der Hafenanlagen.