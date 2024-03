Bremen - Bundeskanzler Olaf Scholz kocht am Wochenende gern mit seiner Frau Königsberger Klopse. Das Gericht eigne sich besonders bei Besuch, weil es sich gut vorbereiten lasse, sagte der SPD-Politiker in der Radio-Bremen-Talkshow „3nach9“, die am Freitagabend ausgestrahlt wird.

Er bereite auch gern verschiedene Fische zu, erzählte der Kanzler. Zuletzt habe er sich an einen Zander gewagt. „Nicht in der Salzkruste, sondern im Backofen. Ganz einfach“, sagte Scholz. „Das fand ich ganz toll.“ Beim Lieferdienst bestelle das Paar hingegen nie. „Das machen wir gar nicht mehr“, sagte Scholz. „Nicht nur aus Sicherheitsgründen, wir können ja kochen.“

Die Talkshow wurde live aufgezeichnet - zur Sendung am Freitag ab 22 Uhr in mehreren dritten Fernsehprogrammen, etwa bei Radio Bremen und im NDR. Die Talkshow wird nach der Aufzeichnung nicht mehr bearbeitet.