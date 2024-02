Dresden - Gut ein halbes Jahr vor der Landtagswahl besucht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag die Landeshauptstadt Dresden. Am Vormittag ist er zunächst bei den Elbe Flugzeugwerken zu Gast. Das Unternehmen hat sich auf die Umrüstung von Passagier- auf Frachtmaschinen spezialisiert und ist dabei für Airlines in aller Welt im Einsatz. Anschließend fährt Scholz nach Glashütte unweit von Dresden, um den Uhrenhersteller Nomos zu besichtigen. Die Firma ist für mechanische Uhren bekannt.

Am Nachmittag geht es für Scholz zurück nach Dresden, wo er sich mit Akteuren des Demokratieprojektes metro_polis trifft. Der gleichnamige Verein macht gemeinsam mit den Dresdner Verkehrsbetrieben regelmäßig eine Straßenbahn zum Ort von Diskussionen. Regelmäßig finden dabei im letzten Abteil einer fahrenden Straßenbahn moderierte Gespräche statt. Zum Abschluss setzt Scholz am Abend seinen Bürgerdialog fort. Schauplatz ist dann das Kraftwerk Mitte - ein Kulturzentrum an Rande der Innenstadt.