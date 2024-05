Erfurt - Zum Deutschen Katholikentag in Erfurt wird am Freitag Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet. Im Theater der thüringischen Landeshauptstadt stellt sich der SPD-Politiker (11.00 Uhr) einer öffentlichen Debatte mit dem Titel „Gemeinschaft stärken, Gesellschaft gestalten - Unsere Verantwortung für die Demokratie“.

Auch Vizekanzler Robert Habeck (Grüne), Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), Familienministerin Lisa Paus (Grüne), Sozialminister Hubertus Heil (SPD) und die frühere CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wollen bei diversen Veranstaltungen am Freitag mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Gläubigentreffens ins Gespräch kommen.

Der 103. Deutsche Katholikentag war am Mittwoch in eröffnet worden und dauert bis Sonntag. Bis dahin werden noch mehrere weitere Ministerinnen und Minister, Ministerpräsidenten und andere Spitzenpolitiker in Erfurt erwartet. Politische Topthemen sind die Wahrung der Demokratie und die Frage von Krieg und Frieden.