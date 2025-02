Sind E-Autos auf dem Rückzug oder die Zukunft? Diese Frage treibt auch viele VW-Beschäftigten in Emden um. Bundeskanzler Scholz gibt darauf bei einem Besuch in Ostfriesland eine klare Antwort.

Emden - Trotz einer zuletzt schwächelnden Nachfrage nach E-Autos sieht Bundeskanzler Olaf Scholz die deutsche Automobilindustrie gut für den globalen Wettbewerb gerüstet. „Man sieht, Elektromobilität funktioniert“, sagte der SPD-Kanzlerkandidat bei einem Besuch im Emder VW-Werk. Das sei eine großartige Leistung der deutschen Automobilindustrie und seiner Beschäftigten. „Insofern müssen wir uns vor dem internationalen Wettbewerb (…) längst nicht mehr fürchten. Ich bin fest davon überzeugt, dass die deutschen Automobilkonzerne gezeigt haben, dass sie diesen globalen Wettbewerb stehen.“

Im Endspurt des Bundestagswahlkampfes besuchte Scholz die Autofabrik zusammen mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und sozialdemokratischen Abgeordneten aus Land und Bund. Dafür fuhr er selbst mit einem ID.7 vor der Werkshalle vor. In der Halle ließ sich der Bundeskanzler während eines Rundgangs die Fertigung von E-Autos zeigen, sprach mit Beschäftigten und legte an einer Stelle selbst Hand an, um eine Dämmmatte einzubauen.

Scholz sagte, die in Ostfriesland bei VW produzierten Fahrzeuge seien gefragt. „Das ist genau der richtige Pfad, auf den wir eingebogen sind. Wir sollten ihn jetzt möglichst schnell weitergehen.“ Für Deutschland gehe es darum, die Ladeinfrastruktur in den kommenden Jahren weiter auszubauen, an Supermärkten, Tankstellen und Zuhause. „Damit man in seinem Kopf die Frage - wo kriege ich den Strom her - nicht mehr erörtern muss.“

Förderstopp für E-Autos ließ Nachfrage einbrechen

Doch wie alle deutschen Hersteller kämpft auch VW mit schwachen Absatzzahlen und hohen Kosten für den Umstieg auf die E-Mobilität. In Deutschland war der Absatz von E-Autos nach dem abrupten Stopp der staatlichen Förderung Ende 2023 insgesamt eingebrochen. Die Bundesregierung hatte den Stopp mit Haushaltszwängen begründet.

Weltweit verzeichnete der Autobauer bei seiner Kernmarke VW im vergangenen Jahr einen Rückgang bei E-Auto-Verkäufen. Demnach wurden 2024 383.000 Elektromodelle der ID-Familie ausgeliefert. 2023 waren es früheren Angaben zufolge noch rund 394.000. Die Folge: Wegen der schwachen Nachfrage musste VW zeitweise die Bänder stoppen.

In Ostfriesland ist VW der wichtigste industrielle Arbeitgeber. Wie an anderen Standorten bangten im VW-Tarifkonflikt zuletzt auch in Emden die Beschäftigten um ein Fortbestehen ihres Werks. In den vergangenen Jahren baute VW die Fabrik im laufenden Betrieb zu einem Werk ausschließlich für die E-Auto-Fertigung um – als erstes Werk in Niedersachsen und zweiter Standort in Deutschland nach Zwickau. Dafür investierte der Konzern seit 2020 nach eigenen Angaben in Emden mehr als eine Milliarde Euro.