Mönchengladbach - Fußball-Fans können das Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison zwischen Borussia Mönchengladbach und dem deutschen Meister Bayer Leverkusen live im Free-TV verfolgen. Sat.1 überträgt das Duell heute von 20.30 Uhr an aus dem Borussia-Park in Mönchengladbach. Zu sehen ist die Partie auch beim Streamingdienst DAZN.

Beide Teams waren mit Pflichtspielsiegen in die Saison gestartet: Die Leverkusener hatten am vergangenen Samstag den Supercup zu Hause gegen Vizemeister VfB Stuttgart im Elfmeterschießen gewonnen. Die Gladbacher setzten sich am vergangenen Samstag in der ersten DFB-Pokalrunde beim Drittligisten Erzgebirge Aue mit 3:1 durch.



Sat.1 zeigt in dieser Spielzeit neben dem Eröffnungsspiel im Free-TV auch jeweils ein Spiel am 15. und 16. Spieltag. Dies sind die Spieltage vor und nach der Winterpause. Zudem sind bei dem Sender die Relegationsspiele für die Bundesliga und die 2. Bundesliga zu sehen. Das Auftaktspiel der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV am 2. August und den Supercup am Samstag hatte Sat.1 bereits übertragen.