Cottbus - Die Brandenburger Polizei und die Bundespolizei haben in Cottbus am Dienstag die illegale Einreise von insgesamt 38 Menschen aufgedeckt. Darunter waren auch mehrere Kinder und Jugendliche.

Nach einem Bürgerhinweis seien am Morgen von den Beamten im Ortsteil Gallinchen zunächst 14 Syrer entdeckt worden, die zu Fuß unterwegs waren, berichtete die Bundespolizeidirektion Forst am Mittwoch. Am Abend kontrollierten die Beamten im Ortsteil Branitz 24 syrische Staatsangehörige, die wie die Gruppe am Morgen ebenfalls nicht über erforderliche Einreisedokumente verfügten. Ein Zeuge habe berichtet, dass diese Gruppe zuvor von einem Transporter abgesetzt worden sei, berichtete die Bundespolizei.

Insgesamt 31 Personen wurden in die Erstaufnahme des Landes gebracht. Sieben unbegleitete Minderjährige übergaben die Beamten in die Obhut von Jugendeinrichtungen.