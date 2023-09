Rechenberg-Bienenmühle/Chemnitz - Bundespolizisten haben am Bahnhof in Rechenberg-Bienenmühle (Mittelsachsen) 25 Migranten aufgegriffen. Unter ihnen waren auch sechs Kinder, wie die Bundespolizeiinspektion Chemnitz mitteilte. Wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise ins Bundesgebiet wurden sie danach am Freitagvormittag zur weiteren polizeilichen Bearbeitung in die Diensträume der Bundespolizei gebracht. Rechenberg-Bienenmühle liegt an der Grenze zu Tschechien.

24 der aufgegriffenen Menschen haben die türkische Staatsbürgerschaft, einer ist afghanischer Staatsbürger. Gültige Aufenthaltsdokumente hatten sie nicht.