Görlitz - Die Bundespolizei hat bei mehrtägigen Streifen nach eigenen Angaben insgesamt 38 Migranten ohne Einreiseerlaubnis aufgegriffen. Ein Schleuser sei festgenommen worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der 38-Jährige habe am Freitag versucht, vier Afghanen am Grenzübergang in Ludwigsdorf nach Deutschland zu bringen. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Streifen fanden von Freitag bis Sonntag statt.

Am Samstag und Sonntag nahmen die Beamten außerdem eine größere Gruppe von insgesamt 20 Migranten - hauptsächlich aus Syrien, Afghanistan, Iran und dem Irak - in Gewahrsam. Sie seien über Brücken in Zentendorf, Hagenwerder und Görlitz unerlaubt eingereist.

Zudem griff die Bundespolizei einen Mann und sieben Jugendliche aus Somalia auf. Zwei weitere unerlaubt Eingereiste seien an der Altstadtbrücke in Görlitz, einer an der Bundesstraße 99 und drei in Tauchritz gefasst worden.