Bad Bentheim - Ein mit europäischem Haftbefehl gesuchter 33-Jähriger ist an der deutsch-niederländischen Grenze von der Bundespolizei gefasst worden. Bei der Überprüfung seiner Personalien habe sich herausgestellt, dass ihn die belgische Justiz wegen Rauschgiftkriminalität suchen lasse, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der Niederländer sei in der Nacht zum Sonntag als Beifahrer in einem Auto über die A 30 nach Deutschland eingereist. Wegen der derzeit verstärkten grenzpolizeilichen Überwachungen sei das Auto bei Bad Bentheim angehalten und kontrolliert worden. Der 33-Jährige wurde nach Verkündung eines Haftbefehls durch einen Richter ins Gefängnis gebracht. Die Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg übernahm das Auslieferungsverfahren nach Belgien. Wegen der Fußball-Europameisterschaft kontrolliert die Bundespolizei verstärkt bis zum 19. Juli an allen deutschen Schengen-Binnengrenzen. Insbesondere sollen anreisende Gewalttäter früh erkannt und gestoppt werden.